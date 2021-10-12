نيجيرفان بارزاني يدعو إلى تشكيل حكومة تصحح العملية السياسية

2021/10/12 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، القوى والأطراف السياسية، بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات العراقية، الى تشكيل حكومة تصحح العملية السياسية.وقال نيجيرفان بارزاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكل منتصرون، وعلينا أن نكون صفاً واحداً متلاحمين متكاتفين”، مشيرا الى أن “العراق وإقليم كردستان أصبحا في مرحلة جديدة”.وأضاف، انه …

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