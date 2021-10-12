العراق ولبنان يتفقان على تشكيل لجنة لدراسة رفع سمات الدخول بين البلدين

2021/10/12 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إتفق وزير الخارجيَّة العراقي، ونظيره اللبنانيّ، على تشكيل لجنة مُشتركة لغرض دراسة رفع سمات الدخول بين البلدين.

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