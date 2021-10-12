الحزب الإسلامي يرفض نتائج الانتخابات ويؤكد تزويرها وخطأ الاعتراف بها

2021/10/12 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الحزب الإسلامي العراقي، ان النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غير صحيحة، مشدداً على أن مرشحيه لم يخسروا بل تم استبعادهم بجهود مشتركة بين أطراف مختلفة في الداخل والخارج لا تريد لمشروعه الوطني والإسلامي أن يكون له حضور في الساحة العراقية.وقال الحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “استهدافنا …

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