قيادي في الفضيلة ينضم لجبهة المشككين بالانتخابات 

2021/10/12 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انضم القيادي في حزب الفضيلة، عمار طعمة، اليوم الثلاثاء، لجبهة المشككين بالانتخابات، فيما وضع 6 ملاحظات حولها.وقال عمار في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “نضع أمام أنظار الشعب العراقي والجهات […]

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