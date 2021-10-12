وصفوه بالبطل الخارق والرجل الصاروخ.. جندي بـ”زي غريب” مع زعيم كوريا الشمالية

2021/10/12 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثار جندي من كوريا الشمالية يرتدي زيا أزرق ضيقا للغاية ظهر في صورة نشرها الإعلام الرسمي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصفه البعض “بالبطل الخارق” و”كابتن كوريا الشمالية” فضلا عن […]

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جندي بـ”زي غريب” مع زعيم كوريا الشمالية المركز الخبري الوطني.

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