السعودية تعلن إحباط تهريب 1.5 مليون قرص

2021/10/12 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص "إمفيتامين" مخدر بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة.

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