2021/10/12 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر بتكريم ضباط ومراتب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكريم ضباط ومراتب الدفاع والداخلية والمكافحة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكريم ضباط ومراتب الدفاع والداخلية والمكافحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).