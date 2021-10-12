تصريح ’متردد’ من نائب فائز عن العصائب لا يتحدث عن التزوير!

2021/10/12 | 17:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بدا القيادي في حركة العصائب والنائب الفائز عدنان فيحان، في حيرةٍ من أمره، أثناء التعليق على مدى نزاهة العملية الانتخابية التي أنتجت فوزه نائباً عن بابل وفق النتائج الأولية.

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واستخدم فيحان لهجة مخففة خلال مشاركته في حملة تصريحات حزبه ضد نتائج الانتخابات، حيث وصف النتائج بأنها "غير منطقية" دون وصفها بالمزوّرة، على عكس زميله في العصائب حسن سالم، الذي خسر مقعده قبل أن يعتبر الانتخابات "مزوّرة من الألف إلى الياء".

وقال فيحان في تغريدة بلهجة مترددة "إن النتائج المعلنة ستؤدي إلى انغلاق أكبر وأخطر على العملية السياسية، وتدخل البلاد في نفق مظلم، لأنها بشكل واضح، غير منطقية وبعيدة عن الواقع" دون كيل المزيد من التصريحات الانفعالية ضد النتائج التي قادت إلى فوزه بمقعد برلماني بعد حصوله على أكثر من 9 آلاف صوت.

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نتائج الانتخابات العراقية في جميع المحافظات المعلنة

وكان النائب الخاسر عن العصائب حسن سالم قد قال بأن "الانتخابات مزورة من الألف إلى الياء، وممارسة إرهاب وتهديد الناخبين وتسقيط أوراق الانتخاب والتلاعب بأشرطة الجهاز (تم) أمام مسمع ومرأى المفوضية والأجهزة الأمنية تتفرج إن لم تكن معهم"، وذلك بعد أن نفى مكتبه صحة تغريدة متداولة سابقة دعا فيها أنصاره للنزول إلى الشارع، فيما توعّد النائب الخاسر الآخر عبدالأمير الدبّي قائلاً "سنزلزل الأرض تحت أقدام الخونة الذين رعوا مخططاً إماراتياً لإقصائي لأني فضحت مخططاتهم لتدمير وطني".

في السياق: نائب العصائب الخاسر يعاني..



موجة ’أضحكني’ لا تغادر صفحته!

ومع إعلان النتائج، عبّر كل من تحالف الفتح وفصيل كتائب حزب الله، والحزب الإسلامي عن رفضهم نتائج الانتخابات، التي أظهرت تكبّدهم خسائر كبيرة لصالح المرشحين المستقلين، إلى جانب ارتفاع نسبي في مقاعد ائتلاف دولة القانون وتحالف تقدم.

للمزيد: الحزب الإسلامي والفتح والكتائب: نرفض نتائج الانتخابات

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