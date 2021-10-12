2021/10/12 | 17:14 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 | 05:00 مساءً

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العراق ولبنان يتفقان على تشكيل لجنة مُشتركة لدراسة اتفاق رفع سمات الدخول

اتفق وزيرا خارجية العراق ولبنان، على تشكيل لجنة مُشتركة لغرض دراسة اتفاق على رفع سمات الدخول بين البلدين.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان، ان"وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى يوم الاثنين المُوافق 2021/10/11، وزير الخارجيَّة والمغتربين لجمهوريَّة لبنان عبدالله بو حبيب، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز ،والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة، الذي يعقد حالياً في مدينة بلغراد في صربيا، وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات الأمنيّة والسياسيّة في المنطقة، وأعرب وزير الخارجيَّة اللبنانيّ عن شكر وامتنان بلاده حكومةً وشعباً لمواقف العراق ومُساندته للبنان أمام التحديات التي يواجهها والمُساعدات التي قدمها العراق".



وأشار وزير الخارجيَّة فؤاد حسين على أنَّ تقديم المُساعدة إلى الشقيقة لبنان وضعت ضمن أولويات الحكومة العراقيَّة، مُؤكداً استعداد العراق والتزامه بمُواصلة تقديم الدعم والمُساعدة لحين تجاوز لبنان للتحديات التي يمر بها.



كما ناقش الجانبان أهميّة التواصل بين الشعبين الشقيقين والعمل على رفع تاشيرات الدخول بين الشعبين، واتفقا على أهميّة تشكيل لجنة مُشتركة لغرض دراسة اتفاق رفع سمات الدخول للمواطنين من كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما

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