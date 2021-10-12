2021/10/12 | 17:18 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر: رجل الدين الشيعي وصاحب الكلمة المسموعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر: رجل الدين الشيعي وصاحب الكلمة المسموعة) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر: رجل الدين الشيعي وصاحب الكلمة المسموعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).