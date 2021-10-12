2021/10/12 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عن عدد المحطات التي سيتم فرزها يدويا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تكشف عن عدد المحطات التي سيتم فرزها يدويا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تكشف عن عدد المحطات التي سيتم فرزها يدويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).