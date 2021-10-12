2021/10/12 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، وجود 12000 محطة لم يتم فرزها وإعلان نتائجها داخل المراكز الانتخابية لغاية الان.وقالت مساعدة الناطق الإعلامي للمفوضية، نبراس أبو سودة، لوكالة “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف لـ/NNC/ حقيقة وجود 12000 محطة لم تفرز نتائجها المركز الخبري الوطني.

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