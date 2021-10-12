2021/10/12 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني لم يكن أحد ليصدق أن حملة متواضعة وموارد مالية بسيطة، قد تنجح في حمل مرشح في العراق لاكتساح دائرته، بل وإلى رئاسة البرلمان ولو مؤقتا، لكن هذا ما حدث مع المرشح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحملة انتخابية لم تكلفه المليوني دينار..



“عنوز” يتجه الى رئاسة البرلمان المركز الخبري الوطني.

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