دول الخليج الغنية بالنفط في زمن الانتقال إلى الطاقة

2021/10/12 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب قمة Cop 26 في غلاسكو بإسكتلندا الشهر القادم، تتوجه الأنظار نحو ما يمكن أن يتوصل له رؤساء دول العالم لمناقشة التغير المناخي.إذ تسعى الدول الى اعتماد نموذج اقتصادي جديد، وذلك بعد التزامها باتفاقيات التغير المناخي.

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