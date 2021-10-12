2021/10/12 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

مفوضية الانتخابات: 3100 محطة سيتم فرزها يدويا في المركز الوطني ببغداد

مفوضية الانتخابات: الأصوات التي سيتم فرزها تمثل 6% وهي من تعرضت للعطل يوم التصويت

مفوضية الانتخابات: المحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: 3100 محطة سيتم فرزها يدوياً في المركز الوطني ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: 3100 محطة سيتم فرزها يدوياً في المركز الوطني ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).