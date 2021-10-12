2021/10/12 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري بشأن حادث الاعتداء على احد الكوادر الصحفية في المحافظة.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي يوجه بفتح تحقيق بشأن حادث الاعتداء على احد الكوادر الصحفية في ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي يوجه بفتح تحقيق بشأن حادث الاعتداء على احد الكوادر الصحفية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي يوجه بفتح تحقيق بشأن حادث الاعتداء على احد الكوادر الصحفية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).