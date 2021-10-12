المفوضية تحدد موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

2021/10/12 | 17:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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المفوضية : 3600 محطة سيتم فرزها يدويا في المركز الوطني ببغدادمفوضية الانتخابات: النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون

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