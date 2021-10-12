"النقد الدولي" يتوقع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي رغم خفض التقديرات

2021/10/12 | 17:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال صندوق النقد الدولي إن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا، لكن زخمه السابق أصابه الضعف وارتفع مستوى عدم اليقين، في وقت تشهد فيه الجائحة موجة عدوى جديدة.وتابع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء أن التصدعات والآثار …

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