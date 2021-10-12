العراق يسعى لامتلاك اسلحة متطورة..كيف؟

2021/10/12 | 17:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلثاء، عن تحرك حكومي لامتلاك العراق تكنولوجيا عسكرية متطورة، وأشار الى مساعٍ لشراء طائرات ومنظومة دفاع جوي متطورة.

قال رسول في تصريح صحفي تابعة NRTعربية ( 12 تشرين الاول 2021) ان"هناك سعياً يقوده وزير الدفاع ووزارته لامتلاك تكنولوجيا متطورة في المجال العسكري".

ولفت الى أن "الحكومة منفتحة على جميع الوزارات من بينها وزارة العلوم والتكنولوجيا بما يخص امتلاك البلاد لمنظومة متطورة في عمل الطائرات المسيرة وغيرها من الأمور التي تخدم المؤسسة العسكرية".

وبشأن شراء الطائرات العسكرية، أكد رسول أنه "لا توجد عقود لشراء طائرات جديدة غير العقد المبرم سابقاً مع الولايات المتحدة الأميركية".

وكشف عن "وجود مساع للحصول على منظومة دفاع جوي متطورة من فرنسا وبعض الدول".

وأكد أنه "من الممكن شراء طائرات حديثة خلال المستقبل القادم"، لافتاً الى "وجود دراسة وتحرك على عدد من الدول لشراء الطائرات المتصدية المتعددة الأغراض التي تخدم القوات الأمنية خلال المرحلة الحالية، بالإضافة لشراء منظومة الدفاع الجوي وتطوير القوات البحرية".

وأعلنت هيئة التصنيع الحربي، في 11 أيلول ( ايلول ) الماضي، إعداد خطة لإعادة التصنيع العسكري في العراق، فيما أشارت إلى أنها تداولت مع شركات عالمية إمكانية بناء صناعة عسكرية محلية.

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