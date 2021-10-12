2021/10/12 | 17:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات: 3100 محطة سيتم فرزها يدويا في المركز الوطني ببغداد

مفوضية الانتخابات: الأصوات التي سيتم فرزها تمثل 6% وهي من تعرضت للعطل يوم التصويت

مفوضية الانتخابات: المحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات

مفوضية الانتخابات: نتائج الانتخابات جاءت متطابقة 100%

مفوضية الانتخابات: في حال عدم تطابق النتائج يصار إلى إعادة العد والفرز اليدوي

مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية كانت وفقاً لما ظهر في جهاز تسريع النتائج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تكشف عن ارقام جديدة حول الانتخابات التشريعية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تكشف عن ارقام جديدة حول الانتخابات التشريعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).