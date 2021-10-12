2021/10/12 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكتشاف علمي جديد كشف أقدم “آثار لأقدام” في تاريخ البشرية، محفورة بوضوح على أرض لأكثر من 6 ملايين عام.وتم تحديد حوالي 50 أثرا لأقدام في مسار موحد، بالقرب من قرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف أقدم آثار “لقدم” الإنسان على هذه الجزيرة المركز الخبري الوطني.

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