اعتداء على صحفي في ذي قار يجبر المحافظ على التدخل

2021/10/12 | 18:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعتداء على احد الكوادر الصحفية العاملة في المحافظة من قبل القوات الأمنية .

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