أكثر من 1600 إصابة جديدة بفيروس

2021/10/12 | 18:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 2.02 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من 1600 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 12 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل 1644 إصابة، و29 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3400 حالة تماثل للشفاء بمعدل 96.3%

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 51 ألف شخص، بينهم 297 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 22620 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 5 ملايين شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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