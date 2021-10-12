انتخابات العراق.. المفوضية توضح تفاصيل العد اليدوي وفترة الطعون

2021/10/12 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء، حدوث تغيير على النتائج الأولية للانتخابات في بعض المحافظات بعد اكتمال فرز الأصوات في أكثر من 3 آلاف محطة انتخابية لم يمكن فرز أصواتها إليكترونيا.

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