2021/10/12 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اطلق مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين والمتقاعدين.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، المستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لفئات معينة المركز الخبري الوطني.

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