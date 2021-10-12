2021/10/12 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة ايران وكوريا الجنوبية تنتهي بالتعادل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباراة ايران وكوريا الجنوبية تنتهي بالتعادل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباراة ايران وكوريا الجنوبية تنتهي بالتعادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).