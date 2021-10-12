2021/10/12 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

ارتفعت وتيرة التظاهر وقطع الشوارع، في بعض المحافظات احتجاجا على خسارة بعض المرشحين في الانتخابات النيابية التي اعلنت مفوضية الانتخابات عن نتائجها الاولية يوم امس.

وتظاهر عدد من الناس وسط البصرة احتجاجا على ما وصفوه بسرقة اصوات المرشح المستقل علاء الحيدري.

وتعد هذه التظاهرة الثالثة من نوعها في محافظة البصرة حيث تظاهر انصار المرشح مزاحم التميمي وانصار المرشح رفيق الصالحي لذات السبب في وقت سابق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بصريون يتظاهرون ضد "سرقة" أصوات مرشح جديد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بصريون يتظاهرون ضد "سرقة" أصوات مرشح جديد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).