مفوضية الانتخابات: أكثر من 3 آلاف محطة سيتم فرزها يدوياً

2021/10/12 | 18:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، ان أكثر من 3 آلاف محطة سيتم فرزها يدويا، مشيرا الى انها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات.وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي، ان “3100 محطة سيتم فرزها يدويا في المركز الوطني ببغداد”.وأضاف، ان “الأصوات التي سيتم فرزها تمثل …

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