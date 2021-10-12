مفوضية الانتخابات : العد والفرز يدويا في داخل المحطات سيكون للصناديق التي تقدم ادلة موثقة ورصينة عن شكوك وطعون بها

2021/10/12 | 18:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكدت المفوضية العليا للانتخابات ان العد والفرز يدويا في داخل المحطات سيكون للصناديق التي تقدم ادلة موثقة ورصينة عن شكوك وطعون بها./انتهى5

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