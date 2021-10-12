رئيس مجلس المفوضين: الاصوات الموجودة في المحطات المتبقية ستدقق يدويا والمتبقي من الأصوات ممكن ان يغير من النتائج الأولية المعلنة

2021/10/12 | 18:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل خلف ان الاصوات الموجودة في المحطات المتبقية ستدقق يدويا والمتبقي من الأصوات ممكن ان يغير من النتائج الأولية المعلنة".وقال في مؤتمر صحفي اليوم لا يوجد تاخير في اعلان النتائج ولا في اجراءات العد والفرز، وهناك محطات متبقية لم تفرز حتى الان في جميع المحافظات./انتهى5

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