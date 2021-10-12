2021/10/12 | 18:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية كانت وفقاً لما ظهر في جهاز تسريع النتائج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية كانت وفقاً لما ظهر في جهاز تسريع النتائج) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية كانت وفقاً لما ظهر في جهاز تسريع النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).