2021/10/12 | 18:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشح خاسر يصدر بيانا بشأن نتائج الانتخابات ويتحدث عن حقائق تثير الشكوك والريبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح خاسر يصدر بيانا بشأن نتائج الانتخابات ويتحدث عن حقائق تثير الشكوك والريبة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح خاسر يصدر بيانا بشأن نتائج الانتخابات ويتحدث عن حقائق تثير الشكوك والريبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).