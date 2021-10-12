ماذا بعد الأنتخابات؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/10/12 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة لعبة الأنتخابات أنتهت.



وأصبح من العبث مواصل التناكف، بين الساعين الى وطن معافى من الطائفية والفساد، حول صحة قرار مقاطعتها من عدمه.



على الجميع التفرغ، لمراقبة ما يطبخ من مساومات بين أطراف ما يمسى بالعملية السياسية التي أوصلت الشعب والوطن الى ما هو فيه من أوضاع مزرية، والأتفاق على برامج محددة لمواجهتها.من قاطعوا الأنتخابات لم يقاطعوا العمل السياسي، بل نشطوا فيه أكثر، وفضحوا من خلاله القوى ال ......





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