انتشال 25 جثة من مقابر جماعية في ليبيا

2021/10/12 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، لطفي توفيق، الثلاثاء، لمراسل قناة "الحرة" إنه تم انتشال 25 جثة من مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

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