التعادل يحسم مباراة إيران وكوريا الجنوبية

2021/10/12 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعادل منتخب إيران، أمام نظيره الكوري الجنوبي، بهدف لمثله، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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