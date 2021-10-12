المنافذ تعلن ادخال 617000 جرعة لقاح مضاد لكورونا

2021/10/12 | 18:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن تسهيل اجراءات دخول وجبة جديدة من لقاحات “فايزر” المضادة لفيروس كورونا.وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تستمر هيأة المنافذ الحدودية بدعمها المستمر للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا”.واضافت انه “تم تسهيل إجراءات دخول …

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