143 طردا.. وصول وجبة جديدة من لقاحات فايزر

2021/10/12 | 19:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسهيل إجراءات دخول لقاحات بشرية نوع فايزر.

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