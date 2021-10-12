الصحة تسجل 28 وفاة و1644 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/10/12 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل ثمان وعشرين حالة وفاة وألف وست مئة وأربع وأربعين إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات الكلية منذ بدء تفشي الجائحة إلى اثنين وعشرين ألفا وست مئة وعشرين حالة، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات الكلية إلى مليونين وستة وعشرين ألفا وثلاث مئة وتسع وأربعين إصابة.

وفي شأن متصل، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان عن تسجيل ست عشرة حالة وفاة وألف ومئة وأربع عشرة إصابة جديدة بكورونا في عموم مناطق الإقليم خلال يوم واحد فقط.

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