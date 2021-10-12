2021/10/12 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المرشح التابع لحركة امتداد ضياء الهندي، اليوم الثلاثاء، على وجود خلل في عملية العد والفرز للاصوات، فيما اوضح في حال تم اكتشاف تزوير بعد تطابق الأصوات سوف تكون لنا وقفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرشح عن امتداد يؤكد وجود خلل في عملية العد والفرز للاصوات المركز الخبري الوطني.

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