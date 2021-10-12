-التحرّش- مبرّر لرجال الدين - غدي صالح



-التحرّش- مبرّر لرجال الدين - غدي صالح
2021/10/12 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#غدي_صالح أعلن القضاء الفرنسي بأنه سيبدأ بمحاكمة الكاهن اللبناني منصور لبكي في 8 تشرين الثاني، غيابياً في تهم الإستغلال الجنسي.

حيث أن عام 2012 كان قد أدانه قضاء الفاتيكان بإرتكاب جرائم جنسية بحق قاصرين، لذلك ستبدأ محاكمته في محكمة الجنايات كالفادوس بعد 8 سنوات من التأخير القضائي، وتستند المحكمة إلى شهادات الناجيات.

وأصدر القضاء الفرنسي عام 2016 مذكرتان، دولية وأوروبية، بحق لبكي ولكنه رفض الإمتثال أمام الق ......

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