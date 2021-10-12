مدرب نادي الديوانية ينفي استقالته من تدريب الفريق

2021/10/12 | 19:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفى مدرب نادي الديوانية، الكابتن احمد رحيم، الثلاثاء، استقالته من تدريب الفريق بعد اعتزال حسين العنكوشي.وقال المكتب الاعلامي لنادي الديوانية، في تصريح ،إن “الكابتن احمد رحيم مدرب الديوانية نفى خبر استقالته”.وأكد المكتب الإعلامي “على استمراره في قيادة كرة الديوانية”.

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