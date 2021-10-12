السيسي للأوروبيين:

2021/10/12 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، توجيه انتقادات لمعايير حقوق الإنسان بمصر، وذلك خلال كلمة بمناسبة مشاركته في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر" التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.

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