2021/10/12 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يؤكد على رفع قيود السفر بين العراق والبوسنة المركز الخبري الوطني.

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