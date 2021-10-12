2021/10/12 | 19:21 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 | 07:15 مساءً

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مرشح فائز عن الفتح: ثبت لدينا سرقة أكثر من ١٠٠٠ صوت تقريبا

قدم المرشح الفائز عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، الثلاثاء، شكره للجماهير في محافظة البصرة التي منحته ثقتها للفوز بمقعد نيابي في الدورة البرلمانية الجديدة.



وقال الخزعلي في تغريدة"شكرا لكل من صوت ومنحنا الثقة في البصرة الدائرة الاولى ونجدد العهد معهم لنكون صوتا فاعلا وليس الفضائي تحت قبة البرلمان".



واضاف الخزعلي، "ثبت لدينا سرقة أكثر من ١٠٠٠ صوت تقريبا و هذا معزز بالأشرطه الالكترونية وسنقدم الطعن أصوليا".

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