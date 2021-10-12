الديمقراطي الكردستاني يوضح آلية تفاهماته: ليس لدينا خطوط حمر

2021/10/12 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، أن شكل التحالفات والتفاهمات التي سيمضي من خلالها الحزب يعتمد على اساس البرامج الانتخابية وتطبيق مواد الدستور، مشيرا الى انه ليس لدى الحزب أي خطوط حمر على شخصية او كتلة معينة.

وقال شنكالي في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه سياسات ثابتة مبنية على أساس برنامج وأهداف رسمتها القوانين النافذة والدستور والمصالح العليا للشعب العراقي عموما والشعب الكردستاني خصوصا”، مبينا ان “ما اعلن اليوم هي نتائج اولية لكنها بشكل عام اعطت صورة نسبية قريبة جدا من شكلها وحجم كل كتلة سياسية وما سيتغير بالطعونات لن يكون كبيرا بالتالي فان عجلة الحوارات والمباحثات قد تبدأ خلال وقت قريب تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف شنكالي، أن “ولادة الحكومة المقبلة ينبغي ان يكون من رحم المطالب الجماهيرية التي خرجت للمطالبة بالحقوق، يضاف اليها الاستحقاقات الانتخابية لكل كتلة على اعتبار ان النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني”، لافتا الى ان “الديمقراطي الكردستاني بشكل عام لا يتعامل مع باقي الاطراف السياسية على اساس انتقائي بل هنالك ثوابت وبرامج ودستور تكون هي المنطلق في جميع الحوارات دون وضع اي حواجز او خطوط حمر على شخصية او طرف”.

ورجح ان “لا يكون ولادة الحكومة المقبلة يسيرا كونه بحاجة الى جهود وحوارات مكثفة وسعي لتشكيل الكتلة الاكبر التي تدعم الحكومة يقابلها معارضة برلمانية تقوم عمل تلك الحكومة بالشكل الأمثل”.

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