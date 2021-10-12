2021/10/12 | 19:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت مديرية تربية واسط، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن حريق في مبناها.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “بعد الخبر المتداول من قبل بعض الصفحات عن الحريق الحاصل في مبنى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية واسط تصدر توضيحا بشأن حدوث حريق في مبناها المركز الخبري الوطني.

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