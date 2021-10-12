2021/10/12 | 19:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: فصائل المقاومة العراقية تقترب من إعلان حالة الطوارئ احتجاجا على نتائج الانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: فصائل المقاومة العراقية تقترب من إعلان حالة الطوارئ احتجاجا على نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: فصائل المقاومة العراقية تقترب من إعلان حالة الطوارئ احتجاجا على نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).