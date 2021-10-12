2021/10/12 | 19:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تحدث وكيل المرجعية الدينية، السيد رشيد الحسيني، عن نسبة المشاركة القليلة في الانتخابات، مبينا ان المواطنين اظلموا انفسهم بعدم الاقبال على المشاركة في الانتخابات وهذا ادى الى تكرار الوجوه في العملية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الحسيني يعلق على عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات: ظلموا انفسهم المركز الخبري الوطني.

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