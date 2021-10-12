2021/10/12 | 19:38 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستخدمون يبلغون عن أعطال في "إنستغرام" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستخدمون يبلغون عن أعطال في "إنستغرام") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستخدمون يبلغون عن أعطال في "إنستغرام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).