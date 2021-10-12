2021/10/12 | 19:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في دولة العراق، اليوم الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا.وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستقبل دفعة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستقبل دفعة جديدة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).